Santone riminese, tra i 'pazienti' anche bambini autistici

La notizia del blitz dei carabinieri che interrompe il rito purificatore fa quasi sorridere, se non che anche in questo caso alza il velo sulla classica storia di chi sfrutta miseria e disperazione. C'erano bimbi affetti da autismo, adulti con problemi di salute vari tra coloro che 'il guaritore' ed ex stilista Tristano Onofri avrebbe tentato di aiutare con una sorta di esorcismo documentato dai Carabinieri della compagnia di Rimini e Bellaria in un'indagine partita l'estate scorsa in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini e da un servizio di 'Striscia la Notizia'. Dopo il blitz nella villetta di via Carducci a Igea Marina, sede della 'Casa della Luce', la procura ha aperto un fascicolo d'indagine per truffa aggravata nei confronti di Onofri, al momento unico indagato. Ieri è stato identificato insieme con altre nove persone del suo staff e circa 21 'seguaci' di Mehaleon, come si fa chiamare da quando si è sentito "il prescelto da Dio per liberare gli uomini dal diavolo". Tutti vestiti di bianco sono stati interrotti dai militari mentre si accingevano al rito di purificazione, che consiste nel recitare classiche preghiere religiose per poi arrivare a scacciare il demone dalle persone che si sentono afflitte da un qualche male. Tra questi anche due bambini autistici.

La truffa aggravata che per legge si persegue d'ufficio, secondo gli inquirenti consisterebbe proprio nello sfruttare la condizione di soggezione psicofisica di persone malate. La onlus, secondo il fondatore, raccoglierebbe solo i soldi delle tessere annuali, 30 euro, e offerte libere. Tutto andrebbe in beneficenza per l'Africa. Al momento la 'Casa della Luce' è chiusa ed Onofri avrebbe promesso di non riaprila più.