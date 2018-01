Guardia di Rocca: finisce in carcere un 22 enne per condotta violenta

E' finito in carcere, un ventiduenne sammarinese arrestato dalla Guardia di rocca giovedì scorso per reiterata violenza, oltre che offese con l’aggravante di minacce, nei confronti dei familiari e soprattutto delle guardie intervenute. Al sammarinese viene contestato anche il danneggiamento di beni dello Stato. Vista la violenta reazione, in aiuto della Guardia di rocca anche una unità della Gendarmeria. Ieri la convalida del fermo.

Finisce nelle maglie della giustizia anche un altro ventiduenne residente in Repubblica in quanto sorpreso dalla Guardia di Rocca a trasportare una modica quantità di marijuana e di averne assunta. Scoperto durante un controllo al confine di Dogana. Per lui una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.