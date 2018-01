È morta l'anziana investita in Borgo

Non ce l'ha fatta l'anziana di 99 anni investita lo scorso 20 gennaio a Borgo Maggiore. Domenica Guidi è deceduta all'ospedale di Stato dove era ricoverata in gravissime condizioni dall'incidente.

L'anziana, lo ricordiamo, era stata investita da un'auto condotta da un uomo sammarinese in via Ordelaffi mentre stava attraversando la strada per gettare i rifiuti.

Si tratta del secondo investimento mortale sulle strade di San Marino nel mese di gennaio.