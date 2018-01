Riccione: atti sessuali con minorenne, arrestato il professore

Quando è stato fermato dall'alt degli agenti della Squadra Mobile di Rimini, lungo il percorso che abitualmente fa per andare a scuola, il professore, 46 anni, residente a Pesaro e docente in una scuola superiore di Riccione, accusato di aver fatto sesso con una studentessa di 15 anni, è rimasto impassibile. Ha chiesto solo di poter fumare una sigaretta e leggere l'ordinanza del gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, che, peraltro proprio nel giorno del suo compleanno, ne ha disposto la detenzione preventiva in carcere. A scuola sarebbe dovuto entrare per la lezione di mezzogiorno, ma per quell'ora il prof era già negli uffici della Questura di Rimini da dove gli agenti hanno avvisato la famiglia, gli avvocati difensori e il preside dell'istituto. Il docente poi è stato trasferito nel carcere di Rimini, probabilmente separato dagli altri detenuti, dove verrà interrogato dal gip venerdì prossimo. Secondo le accuse, il prof avrebbe da diversi mesi una relazione sessuale con la 15enne, fidanzatina del figlio maggiorenne, e studentessa dello stesso istituto dove insegna. E' accusato appunto aver utilizzato la sua posizione di supremazia, in quanto docente, per affascinare la ragazzina e avere con lei, in più occasioni, rapporti sessuali. La 15enne, da parte sua, non ha mai negato la relazione tanto che in una audizione protetta avrebbe raccontato tutto alla polizia senza celare dettagli intimi. Era stata lei - come ha raccontato la studentessa - a iniziare la relazione e ad avvicinare il prof, prima con messaggi sui social network e poi in maniera più diretta. Una cotta adolescenziale, dunque, del quale l'uomo maturo si sarebbe approfittato consumando fugaci rapporti in auto, mentre accompagnava a scuola la ragazzina, o dall'istituto alla fermata del bus. In un'occasione ci sarebbero state anche effusioni a scuola, in una stanza vicino alle aule. Sempre secondo il racconto della studentessa, il prof in passato aveva avuto un'altra relazione con una ragazza che aveva frequentato lo stesso istituto. L'intera vicenda era emersa quando la 15enne, dopo aver ricevuto foto hard e due messaggi vocali con esplicite richieste sessuali da parte del professore, si era confidata con alcuni amici e questi con le mamme. Un gossip che era finito sulla scrivania del preside che aveva subito identificato professore e studentessa segnalando tutto alla polizia. La ragazzina ha sempre difeso il prof dicendosi innamorata e consenziente e ha ammesso che il primo approccio di tipo sessuale con il docente era avvenuto proprio a scuola durante le ore di lezione.