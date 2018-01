Concessa la riabilitazione a Carlo Biagioli

“Sono contento perchè esco da un periodo buio di cinque anni”

Avendo espiato la pena tenendo una buona condotta,Carlo Biagioli ha ottenuto la riabilitazione - e quindi la cancellazione definitiva della condanna - con provvedimento del Commissario della Legge Roberto Battaglino. Era stato condannato a due anni, con pena sospesa, per la falsificazione di un foglio di servizio della Gendarmeria. Carlo Biagioli era stato anche radiato dall'ordine degli avvocati e non ha ancora deciso se richiedere nuovamente l'iscrizione per esercitare la professione forense. “Sono contento – ci ha dichiarato – perchè esco da un periodo buio di cinque anni”. Carlo Biagioli ora svolge l'attività di imprenditore. In itinere anche la richiesta di riabilitazione per suo padre Marcello Biagioli, ex comandante della gendarmeria.



l.s.