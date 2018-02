Agnese Marchesini condannata per riciclaggio a 4 anni e 6 mesi di prigionia

La difesa preannuncia ricorso in appello

Quattro anni e mezzo di prigionia, due anni di interdizione, confisca di 540mila euro già sotto sequestro e confisca, per equivalente, di altri 686mila euro fino al raggiungimento di 1 milione 230mila euro, ovvero la somma che – secondo il Commissario della Legge Roberto Battaglino – è stata riciclata a San Marino da Agnese Marchesini. Condannando l'imputata il Giudice ha accolto la tesi del Procuratore del Fisco Roberto Cesarini. La difesa – sostenuta dagli avvocati Lara Conti e Luca Greco – aveva invece chiesto l'assoluzione affermando che la somma al centro del processo derivava dall'attività di broker della Marchesini e in ogni caso la donna non avrebbe dovuto essere condannata perchè presunta autrice del reato presupposto all'epoca in cui - anno 2012 - nel codice non era previsto il reato di autoriciclaggio. La difesa Marchesini ha già preannunciato appello. La donna, che da qualche tempo vive in Australia, dovrà affrontare un processo anche in Italia, avendo ricevuto l'avviso di conclusione indagini per il cosiddetto caso della “banda del 5%” in cui si ipotizza una associazione a delinquere per una truffa di svariati milioni di euro a Monte dei Paschi di Siena.



l.s.