Shanghai: minivan travolge pedoni, decine i feriti

In Cina un minivan ha travolto decine di pedoni su un marciapiede nel centro di Shanghai, vicino al People's Park. La polizia esclude si tratti di attacco terroristico. L'incidente, in base alle prime ricostruzioni, è stato causato dall'imprudenza dell'autista del minivan, che ha preso il controllo del mezzo mentre fumava. Alcune testimonianze hanno parlato di vettura già in fiamme prima di finire sul marciapiede, in un incendio causato dal trasporto di taniche di benzina. Lo stesso Chen, questo il cognome dell'autista, e altre due persone hanno riportate gravi ferite, tra le 18 persone complessive coinvolte. L’episodio ha causato momenti di tensione proprio quando la premier britannica Theresa May è nella città quale ultima tappa della visita di tre giorni in Cina.