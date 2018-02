Neve sul Titano, diversi centimetri e mezzi in azione dalla notte

La neve, è arrivata sui castelli più alti del territorio. Al momento non raggiunge ' 10 centimetri. Nevica da Borgo Maggiore verso Città. Chiesanuova e Fiorentino. I mezzi rottaneve sono usciti già da ieri sera per un primo intervento, dopodiché alle 6,30 della mattina all'intensificarsi dei fiocchi sono nuovamente tornati in strada: 10 reparti, 8 autocarri, tutt'ora in azione insieme a bobcat in centro, per liberare strade principali e secondarie della Repubblica. In marcia anche autobus scolastici attrezzati. "La situazione si è normalizzata" - ci conferma il responsabile della Protezione Civile Fabio Berardi - invitando tutti a mettersi in movimento solo se necessario e se attrezzati.