Sparatoria a Macerata: italiano apre il fuoco su alcuni stranieri

Paura a Macerata nelle vie del centro per una serie di colpi di arma da fuoco partiti da un'auto in corso. Quattro feriti segnalati, fra loro due persone di colore.

Il fermato si chiama Luca Traini, 28enne incensurato e originario delle Marche, al momento dell'arresto, nei pressi del Monumento ai Caduti della città, l’uomo è sceso dall'auto, ha indossato una bandiera tricolore sulle spalle, salendo sui gradini del monumento. Si è poi girato verso la piazza e ha fatto il saluto fascista.

Prima di esser fermato dalla Polizia si era diretto nella zona di via Spalato dove abitava Innocent Oseghale accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro. Quando è stato bloccato dai carabinieri è stato trovato in possesso di una pistola e ha ammesso le proprie responsabilità.

Traini era stato candidato con la Lega alle amministrative nel 2017.