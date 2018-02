Raid di Macerata: Traini in isolamento in carcere

Strage aggravata: è l'accusa contestata al 28enne Luca Traini, ora in carcere in isolamento dopo l'arresto per la sparatoria sugli immigrati a Macerata

Sarebbe stato l'omicidio di Pamela Mastropietro, la causa scatenante del raid contro gli immigrati, per le vie di Macerata. Questo – quantomeno – è quanto avrebbe detto agli inquirenti lo stesso Luca Traini, incensurato, ma sul quale pende ora un'accusa pesante: strage aggravata dalle finalità di razzismo. 6 i feriti nella sparatoria. Ma nell'auto dell'uomo sono stati trovati molti altri proiettili non utilizzati. Nel corso delle ore passate nella caserma dei Carabinieri, l'arrestato – che ha reso ampie dichiarazioni spontanee - sarebbe apparso lucido e determinato: “non ha mostrato alcun rimorso per quel che ha fatto”, sottolineano fonti investigative. Nell'abitazione del 28enne di Tolentino – che nel 2017 fu candidato per la Lega al consiglio comunale di Corridonia, senza ottenere alcuna preferenza – sono stati sequestrati materiali, e pubblicazioni, di carattere fascista e nazionalsocialista. Nelle prossime ore dovrà essere chiarito se, come dice un amico, Traini fosse in cura da uno psichiatra. Ora è in carcere, in isolamento; in un reparto separato da quello in cui si trova Innocent Oseghale: il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela. Il GIP di Macerata ha convalidato il suo arresto. Ma neppure davanti al Magistrato il 29enne - con carta di soggiorno scaduta e precedenti per spaccio – ha rotto il silenzio.