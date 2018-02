Sparatoria a Macerata: domani interrogatorio per Traini

Sarà interrogato domani nel carcere di Montacuto, ad Ancona, Luca Traini, il 28enne autore della sparatoria contro immigrati di colore per le vie di Macerata. Alle 16 ci sarà l'udienza per la convalida dell'arresto. Traini è accusato di strage aggravata dalla finalità di razzismo.



Sono sei le persone ferite finite in ospedale. "Adesso ci preoccupiamo della salute mentale" dell'uomo, ha affermato il suo avvocato che ha incontrato il 28enne in carcere. Traini avrebbe chiesto al suo legale notizie sulle condizioni di Jennifer, una delle persone colpite e avrebbe detto che non aveva intenzione di colpirla, anche se non avrebbe mostrato segni di pentimento.



Nelle scorse ore è intervenuto il procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio, che ha fornito dettagli sulla dinamica di sabato. Luca Traini, secondo il racconto, prima di arrendersi sarebbe andato nel luogo dove è stato trovato il corpo di Pamela, la ragazza uccisa, si presume, da un nigeriano, e avrebbe pregato.



La mancanza di senso di comunità porta all'intolleranza, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, probabilmente riferendosi proprio a Macerata. Condanna alla violenza è arrivata da Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue.



mt