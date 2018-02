Free Park: Carabinieri controllano istituti superiori alla ricerca di sostanze stupefacenti

Nell'ambito dell’operazione “Free Park”, finalizzata a prevenire il consumo di droga tra i più giovani, l'attività ha interessato alcuni istituti scolastici della città dove i Carabinieri delle 4 Stazioni competenti, con il supporto di Drago, pastore tedesco del Nucleo Cinofili, hanno controllato l’esterno di alcuni istituti superiori, spazi comuni interni e, d’intesa con i dirigenti scolastici, alcune aule individuate a campione. In due aule il cane ha segnalato la presenza di stupefacente, rinvenendo, in un caso, 1 grammo di marijuana di cui si era appena disfatta una studentessa 17/enne e, in un giubbotto di una ragazza appena maggiorenne, una sigaretta artigianale contenente anch’essa una modica quantità della medesima sostanza.