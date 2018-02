Rimini: esce di strada in pieno centro, grave una 38 enne

Stava percorrendo viale Principe di Piemonte, in zona mare, quando ha perso il controllo della vettura. E' accaduto all'alba, erano le 5.00, l'auto si è schiantata contro l'Hotel Ascot. La 38 enne al volante è stata soccorsa da una ambulanza e una auto medicalizzata, dopodiché è stata trasportata all'ospedale di Rimini in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente