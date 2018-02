Incidente a Borgo Maggiore: auto finisce contro un albero, dubbi sulla dinamica

Incidente stradale questo pomeriggio a Borgo Maggiore. Una Punto con targa italiana è finita contro un albero mentre scendeva lungo via dei Boschetti. Dubbi sull'esatta dinamica del sinistro: sono in corso accertamenti da parte della Polizia Civile. Pare che l'auto sia stata noleggiata fuori confine e sia entrata in territorio sammarinese con quattro ragazzi a bordo. I giovani sarebbero stati interrogati singolarmente dagli agenti giunti sul posto.