Misano Cella: 29enne denunciata per maltrattamento di 12 cani

Operazione congiunta di Polizia Municipale e Guardie Ecozoofile

L'operazione congiunta di Polizia Municipale e Guardie Ecozoofile è andata in scena ieri mattina dopo mesi di osservazione e numerosi appostamenti a Misano Cella, in un terreno agricolo adibito ad allevamento e custodia. Secondo una nota della Municipale 11 cocker e un terranova erano tenuti in pessime condizioni e inoltre non tutti gli animali erano regolarmente registrati. I luoghi in cui erano detenuti i cani erano fatiscenti e pregiudizievoli per il loro stato di salute tant'è che uno dei cani, trasportato poi in un canile idoneo è risultato gravemente malato, a seguito di visita veterinaria. I cani si trovavano all’interno di un terreno delimitato con recinzione pericolosa perché presentava parti acuminate e arrugginite. Gli animali si presentavano con pelliccia imbrattata di fango, feci e urine; alcuni di questi mostravano evidenti patologie oculari a causa della mancanza di prestazioni sanitarie veterinarie specifiche.

Anche le cucce erano sporche, maleodoranti e non conformi alle normative, prive di rialzi e composte da materiali non lavabili e disinfettabili. Accertati i fatti, Polizia Municipale e Guardie ecozoofile hanno informato l'Autorità Giudiziaria, sequestrato i cani e denunciato la responsabile dei fatti, una 29enne, residente a Misano Adriatico, per i reati di maltrattamento di animali.

I cani sequestrati sono stati affidati a una struttura idonea che si prenderà cura di loro in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.