Morciano: incidente tra bimbo in monopattino e auto

Un terribile incidente stradale è accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 15, in via Concia a Morciano di Romagna, quando un bambino in monopattino è stato urtato da auto. Il piccolo, di 8 anni, è stato soccorso dall'elicottero del 118 di Ravenna e portato al Bufalini. Sul luogo i Carabinieri per i rilievi.



Per fortuna sono meno gravi di quanto era sembrato in un primo momento le condizioni del bambino, che si trova in pronto soccorso all'ospedale di Cesena e non preoccupa: i medici potrebbero anche dimetterlo nel giro di qualche ora.