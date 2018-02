Meteo: in arrivo la neve, sul Titano temperature vicine allo zero termico

Neve in Emilia-Romagna, probabilmente anche in pianura. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta 'gialla' dalla mezzanotte di ieri per 24 ore, con esclusione della zona costiera. Nevicate deboli, a tratti moderate, interesseranno la regione fino a quote collinari e con alta probabilità anche le pianure centro-occidentali. Secondo meteo.sm la neve dovrebbe arrivare sul Titano nel primo pomeriggio e durare almeno fino a domani 13 febbraio. "C'è un piccolo vortice di bassa pressione - ci ha detto il meteorologo Marco Biordi - che si sposta e determina le precipitazioni". Precipitazioni comunque riviste al ribasso dagli esteri, anche se sui castelli più alti la neve potrebbe arrivare ai 20 centimetri.