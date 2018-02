14 anni senza Marco Pantani

Cesenatico si prepara a vivere il quattordicesimo anniversario della morte di Marco Pantani. Presso lo Spazio Pantani mamma Tonina e papà Paolo, insieme allo staff della Fondazione Marco Pantani, in questi giorni accompagnano i visitatori e i tifosi a scoprire i cimeli, le maglie, le biciclette da corsa, le immagini, le testimonianze e i prestigiosi trofei vinti dal ‘pirata’.

Alle 20.30 si terrà una messa nella chiesa di San Giacomo la stessa dove quattordici anni fa si tennero i funerali. Da tutta Italia sono attesi molti tifosi in visita ai luoghi che ricordano Pantani. Era noto a molti che il campione stesse attraversando un periodo molto difficile a livello personale in quell'ormai lontano 2004, ma nessuno poteva immaginare che morisse a soli 34 anni in una stanza di un residence a Rimini.