Rimini, in auto con 65 kg di marjuana. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Rimini hanno sequestrato 65 kg di marijuana ed arrestato un albanese di 51 anni con precedenti specifici. I militari l'hanno fermato nell'ambito di uno specifico servizio a contrasto dello spaccio: nell'auto sono state trovate 52 confezioni in cellophane che in tutto contenevano 65,5 kg di marjuana, per un valore di 700 mila euro. Sequestrata anche la somma contante di 250 euro, ritenuta provento di spaccio. L'uomo si trova presso la Casa circondariale di Rimini a disposizione dell'autorità Giudiziaria

Nel video l'intervista ad Antonio Sergi, comandante reparto operativo Carabinieri Rimini.