È morto Bibi Ballandi, famoso produttore televisivo. Il saluto della San Marino Rtv

È morto, all'età di 71 anni, il produttore televisivo Bibi Ballandi, noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato. La famiglia, "in questo momento di grande dolore", ha deciso di acconsentire alla donazione delle cornee del produttore televisivo.



Tutti noi di San Marino Rtv siamo vicini alla famiglia di Bibi Ballandi. Era un caro amico e fra i maggiori conoscitori del mezzo televisivo, con la capacità di inventare eventi straordinari e di gestire e risolvere tutti quei problemi che nel mondo dello showbusiness sono quotidiani, mantenendo la sua grandissima professionalità e umanità. Negli anni scorsi, a tutto questo, si è aggiunto un coraggio vitale che non lo ha mai abbandonato. Nella ultima visita sammarinese ricordiamo tutti con affetto i complimenti e i progetti per futuri percorsi comuni e affascinanti. Un grande abbraccio, Bibi, da tutti noi della San Marino Rtv con l'amicizia e l'affetto di sempre.



Il cordoglio del Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi









Questa sera#ilrosariodellasera su @radiodeejay non andrà in onda.Neanche domani.

BiBi Ballandi è volato in cielo.



Profondo dolore. — Rosario Fiorello (@Fiorello) 15 febbraio 2018