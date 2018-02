Tamponamento alla rotonda di Serravalle: tre auto coinvolte

Un tamponamento alla rotonda di Serravalle, è avvenuto intorno alle 18.30. Coinvolte tre auto: una Golf, una utilitaria Chevrolet, ed una Fiat Sedici. Stavano salendo in direzione monte quando si sono tamponate poco prima di entrare nella rotatoria di Serravalle. Ad avere la peggio, gli occupanti della Chevrolet, trasportati in ambulanza all'Ospedale di Stato. La Polizia Civile intervenuta per ricostruire la dinamica, ha deviato il traffico in salita, chiuso un pezzo di rotatoria dal camion Protezione Civile.