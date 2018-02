Bologna: scontri tra manifestanti e Polizia nella piazza dove stasera è previsto un comizio di FN

Tensione e scontri in Piazza Galvani a Bologna dove stasera è previsto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani, seduti a terra, sono stati spinti dall'intervento delle forze dell'ordine - schierate in tenuta antisommossa -

fuori dalla piazza, con una serie di cariche, lungo via Farini fino all'altezza della vicina Piazza Cavour. Quattro studenti sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure dei medici durante gli scontri. Ferito lievemente anche un agente rimasto contuso nel parapiglia che si è creato, e alcuni altri studenti raggiunti dalle manganellate. Poco dopo mezzogiorno alcuni attivisti del collettivo Hobo avevano interrotto il consiglio comunale, esponendo uno striscione con scritto 'Consiglio comunale complice dei fascisti', immediatamente sequestrato dai vigili urbani. In questo frangente sono rimasti feriti due agenti della Polizia municipale di Bologna intervenuti per sequestrare lo striscione: nello scontro uno ha riportato una frattura del malleolo, giudicata guaribile in 30 giorni, l'altro una distorsione del polso, per un prognosi di 13 giorni