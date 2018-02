Gdf: sequestrati beni per oltre 1 mln di euro a una coppia riminese per evasione fiscale

Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini, su provvedimento emesso dal Gip di Rimini nei confronti di quattro persone, che hanno evaso le tasse. L'operazione Over Truck è partita da un accertamento dell'Agenzia delle entrate dopo una verifica fiscale delle Fiamme gialle di Ancona. Sotto la lente una società di San Giovanni in Marignano, costituita da un residente di Rimini, insieme ad altre tre persone, per “drenare” fraudolentemente beni strumentali e risorse finanziarie provenienti da una società per azioni, con sede ad Ancona inadempiente con il fisco per oltre 7 milioni di euro. Per questo è scattata la denuncia a piede libero per un 45 enne riminese, la moglie e altre due persone per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)Il Gip Cantarini, su richiesta del sostituto procuratore Gengarelli, ha emesso il provvedimento di sequestro di saldi attivi di conti corrente, titoli azionari ed un appartamento nel comune di Bellaria – Igea marina, per un valore complessivo stimato pari ad oltre un milione di euro.