Usa: Cruz confessa di essere il Killer

Ha confessato di essere l'autore della strage nel liceo in Florida Nikolas Cruz, l'ex studente 19enne fermato subito dopo la sparatoria. 'Avevo le munizioni nello zaino - ha detto - quando è iniziata la fuga, mi sono mescolato alla folla'. Dopo la mattanza, Cruz è andato in un fast food. L'arresto, quando è uscito. A migliaia hanno partecipato alle veglie per le 17 vittime, per ciascuna liberato un palloncino in cielo. Appello delle madri delle vittime a Trump, basta stragi.