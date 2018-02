Pulmino si ribalta in A14, quattro ragazzi in codice rosso



Sono ricoverati all'ospedale di Fermo in codice rosso per politraumi, ma ora sono stati stabilizzati e non sono in pericolo di vita, quattro dei nove ragazzi tra i 17 e i 20 anni della squadra di calcetto del Centro universitario sportivo Cus di Ancona che viaggiavano a bordo del pulmino uscito di strada e poi ribaltatosi in curva sull'autostrada A14 poco dopo il casello di Porto San Giorgio in direzione sud. Nell'incidente stradale occorso mentre la squadra si recava a Grottammare per una partita, almeno otto dei nove occupanti del pulmino sono rimasti feriti. Nella struttura sanitaria di Fermo, oltre ai quattro ragazzi in codice rosso, sono assistiti altri due giovani. Altri due ragazzi sono stati medicati per lesioni lievi a San Benedetto del Tronto.