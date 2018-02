Rilevate due scosse di terremoto a San Marino, epicentro a Borgo e Domagnano

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato due leggere scosse di terremoto sul territorio sammarinese. La prima di magnitudo 1.3, avvenuta alle 9.56 di questa mattina, è stata localizzata a Domagnano ad una profondità di 10 chilometri. La seconda di poco più potente (magnitudo 1.6), dopo meno di un'ora, rilevata nel Castello di Borgo Maggiore. Scosse di queste intensità non sono avvertibili dalla popolazione.



IL COMMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. "Si tratta di scosse molto basse e questi valori non ci preoccupano – spiega Fabio Berardi, capo della protezione civile di San Marino – anche se non è possibile fare previsioni sui terremoti. Sappiamo di vivere in una zona sismica. Continueremo a monitorare la situazione”.