Rimini: controlli della Gdf in una discoteca, arrestato 27 enne per possesso di ketamina

Nell'ambito dell'attività di controllo dei militari del Comando Provinciale di Rimini hanno messo in campo un’articolata attività di controllo e pattugliamento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, La Guardia di Finanza di Rimini, con l’ausilio delle unità cinofile, in una discoteca della riviera riminese, ha sequestrato 7 gr di ketamina (potente anestetico per cavalli, equivalente ad una droga sintetica usata per lo sballo) suddivisa in dosi e arrestato la persona che la deteneva. E' avvenuto nella notte di sabato scorso nel parcheggio del locale. I finanzieri hanno scoperto così un 27enne di origini brindisine, che aveva confezionato 10 pronte per essere destinate allo spaccio. Per lui arresto e processo per direttissima. Dall’inizio dell’anno, a seguito delle attività svolte con l’ausilio dei cani “Donny” e “Ulla”, sono già 5 i soggetti segnalati alle competenti Prefetture per spaccio di sostanze psicotrope.