"Eden Brand": anche il Titano nell'operazione della GdF riminese in contrasto alla contraffazione

Lotta alla contraffazione. Vasta operazione della Guardia di Finanza di Rimini, denominata “Eden Brand”, con perquisizioni in diverse regioni di Italia e anche a San Marino nei confronti di operatori del settore dell’abbigliamento. Ipotizzata dagli inquirenti l'immissione sul mercato di centinaia di migliaia di capi d’abbigliamento e accessori contraffatti di marchi di moda molto noti tra i giovani. 4 gli indagati, tutti riminesi. Sfruttando la registrazione fraudolenta sul Titano del marchio, avrebbero avviato una massiccia produzione di abbigliamento contraffatto, poi venduto al minuto – e mischiato con i prodotti originali - a clienti inconsapevoli su tutto il territorio italiano. Con la collaborazione delle autorità sammarinesi, le Fiamme Gialle di Rimini hanno avviato accertamenti anche per quantificare il giro d’affari, che, solo in pochi mesi, pare abbia già raggiunto il valore di alcuni milioni di euro.