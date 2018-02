Un furto e un tentato furto a Fiorentino: rubati 400 euro e un profumo

Il ladro si è accorto di essere stato scoperto ed è scappato

‎Un furto e un tentato furto ieri sera a Fiorentino. Verso le 19.30 un residente in strada Rio Del Colle, ha richiesto alla Centrale Operativa Interforze l'intervento immediato di una pattuglia perchè era in atto un tentativo di intrusione in casa sua. La pattuglia è arrivata tempestivamente ma il ladro si è reso conto di essere stato scoperto e si è dato alla fuga. Sembra che nella fuga abbia anche minacciato il padrone di casa con un'arma. In strada lo stava attendendo un presunto complice alla guida di una vettura. Dalle testimonianze raccolte il malvivente sarebbe un giovane, vestito di scuro, alto circa 1,70, corporatura regolare, con accento dell'est europa.

Alle 21,30, anche un altro residente a Fiorentino, ha riferito di aver subito un furto in casa. L'episodio è avvenuto in Via Vascone, tra le 18:50 e le 21:20, ovvero mentre i proprietari di casa erano assenti. I ladri sono penetrati da un portafinestra della camera posta al pian terreno facendo un foro nel vetro e forzando l'infisso in più punti. Una volta entrati, hanno rovistato nella camera da letto asportando 400 euro e un profumo di marca. La casa era priva di sistema d'allarme.



l.s.