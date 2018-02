Paura a Dogana: scontro fra due mezzi, auto finisce contro il guard rail

Paura per un incidente accaduto poco fa a Dogana. Lo scontro è avvenuto poco prima del confine - in territorio sammarinese - fra due automobili: una Ford bianca sammarinese ha spinto una Fiat Cinquecento con targa italiana a ridosso del guard rail. Sul posto anche un'ambulanza. Sconosciute - al momento - le conseguenze per i conducenti e la dinamica dei fatti. Seguiranno aggiornamenti.