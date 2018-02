A processo per il riciclaggio di quasi 5 milioni di euro

Al centro della vicenda la cessione quote della Air Group International Spa

La somma al centro del processo si aggira sui 4 milioni 920 mila euro. Secondo l'inquirente - il Commissario della Legge Alberto Buriani – il denaro è stato riciclato a San Marino attraverso una serie di operazioni bancarie, finanziamento soci e cessione di azioni della Air Group International Spa.

Gli imputati per riciclaggio sono i fratelli Massimo e Paolo Bernucci - reali titolari della società -; i soci ritenuti apparenti, Alessandro e Francesco Calzolari; il loro padre, l'imprenditore Armando Calzolari, ritenuto amministratore apparente; e la stessa società Air Group International Spa.

E' imputato anche l'avvocato Achille Campagna per omessa segnalazione anti-riciclaggio del passaggio quote tra i Calzolari e i Bernucci che, nell'udienza odierna, con il loro avvocato Marco Martines, hanno sostenuto la liceità della provenienza della somma. Per l'inquirente, invece, quei soldi derivano da “distrazione e appropriazione di fondi” della società italiana Icaro. Società, della famiglia Bernucci, dichiarata fallita nel 2006. Oggi le difese hanno chiesto al giudice Felici l'ammissione dei testimoni. Almeno 80, solo quelli della difesa Bernucci che ha anche preannunciato una perizia e chiesto quattro mesi di tempo per ricostruire la provenienza della somma contestata. Il giudice Felici si è riservato di decidere.



l.s.