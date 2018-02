Previsto l'abbassamento delle temperature e della quota neve: interessati 12 dei 24 reparti del territorio

Un camion di traverso a Borgo Maggiore ha creato alcune code

Sta nevicando ininterrottamenre, ormai, da molte ore a San Marino, soprattutto alle quote più alte, ma finora non si sono registrati particolari problemi. L'unico di un certo rilievo alle 17 circa quando un autoarticolato si è messo di traverso, alla rotatoria del “ Bar Forcellini” di Borgo Maggiore, ostruendo il traffico con conseguenti code. Il mezzo è stato tempestivamente rimosso e la viabilità ha potuto riprendere nell'arco di circa 15 minuti. Fino a poco fa la nevicata stava interessando 12 dei 24 reparti in cui è suddiviso il territorio. Le zone piu' esposte sono quelle orientate ad ovest- sudovest. Durante la serata e la nottata, con l'abbassarsi delle temperature, scenderà anche la quota dello “zero termico” e la nevicata potrebbe quindi interessare zone come Serravalle, Dogana e Faetano, dove finora si è vista solo la pioggia. Il Servizio Rotta Neve continuerà ad operare nella serata e nella notte con 24 mezzi, in particolare, lungo le arterie stradali principali e nelle zone strategiche e residenziali maggiormente interessate dal fenomeno. Secondo l'Arpa Emilia Romagna per domani si prevedono precipitazioni diffuse su tutta la regione che nel corso della giornata saranno deboli irregolari, a tratti moderate. Quota neve a 300-400metri, fino alla pianura. Confermata l'allerta meteo della Protezione Civile di San Marino che invita gli automobilisti a muoversi, in Repubblica, solo con mezzi dotati di pneumatici anti-neve o catene.



l.s.