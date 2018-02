Maltempo: neve fino a quote basse, diversi alberi caduti

Sul Titano la neve continua a cadere. Fino a ieri la nevicata stava interessando 12 dei 24 reparti del territorio ma, come previsto, durante la serata e la nottata - con l'abbassarsi delle temperature - la nevicata è giunta fino alle zone più basse della Repubblica. Diversi casi di alberi caduti, schiacciati dal peso delle precipitazioni nevose, sono stati segnalati lungo la strada Sottomontana e a Santa Mustiola, dove un ciliegio secolare ha avuto la peggio.

Secondo l'Arpa Emilia Romagna per oggi si prevedono ancora precipitazioni diffuse su tutta la regione, deboli, irregolari, a tratti moderate. Ricordiamo inoltre l'allerta meteo della Protezione Civile di San Marino che invitava gli automobilisti a muoversi, in Repubblica, solo con mezzi dotati di pneumatici anti-neve o catene.