Operazione "Eden Brand" della Gdf: interviene l'Ufficio Brevetti

Martedì l'operazione “Eden Brand” della Guardia di Finanza con perquisizioni e sequestri di merci a Rimini e San Marino e con la notizia di depositi di marchi fraudolenti allo stesso Ufficio Brevetti e Marchi che replica: “Ad oggi abbiamo ricevuto depositi di domande di marchio con procedura nazionale solo per il marchio Trasher, ma non per i marchi Pirex, Subprime, Adidas, Vans e Fila”. Ricorda il caso del titolare della Supreme che ha contestato un marchio registrato a San Marino nel 2015 da un società anglosassone, con citazione all'Autorità Giudiziaria e richiesta al commissario della legge di annullamento della registrazione e azioni discendenti, come il sequestro della merce contraffatta. Ricorda, ancora, che il sistema di Proprietà Industriale della Repubblica di San Marino, basato sull'attività dell'Ufficio stesso e dell'Autorità giudiziaria, offre ai titolari di marchi garanzie di tutele dei legittimi diritti sui marchi.