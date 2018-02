Terremoto 2.4, sismologo Ingv: "Fisiologico, ma ci ricorda che siamo in zona sismica"

Un'altra scossa di terremoto in pochi giorni a San Marino. Poco dopo le ore 10, un sisma di magnitudo 2.4 è stato registrato a Borgo Maggiore, al confine con Serravalle, a 12 chilometri di profondità. Gli abitanti lo hanno avvertito ma non ci sono stati danni. Sisma che si aggiunge ad altre due scosse sabato scorso, di 1,3 e 1,6.



"Questi piccoli terremoti rientrano nell'andamento fisiologico del territorio e, di per se, non ci dicono nulla su quello che potrebbe succedere - commenta Alessandro Amato, sismologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - ma ci ricorda che ci troviamo in una zona sismica". E' bene ricordare, per Amato, che in quest'area della Penisola ci furono terremoti più forti. Ad esempio quello del 1916 a Rimini. E' l'occasione, esorta il sismologo, per verificare abitazioni, scuole ed edifici.



La protezione civile sammarinese continua a monitorare la situazione ed è in contatto con i colleghi di Roma.



Mauro Torresi



Nel video l'intervista ad Alessandro Amato, sismologo Ingv