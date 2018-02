Neve e pioggia: in arrivo Burian, un'altra ondata di freddo siberiano che colpirà anche San Marino

Sta per arrivare Burian, l'annunciata ondata di freddo proveniente dalla Russia, che porterà un forte abbassamento delle colonnine di mercurio, accompagnata da neve e gelo anche in pianura, ma anche da temporali e forte vento.

La Protezione civile del Titano ha diffuso un'allerta meteo per criticità idraulica e idrogeologica valida per tutta la giornata di oggi.

Le previsioni indicano piogge durante tutta la giornata di oggi e fino a domani, da domenica invece neve e crollo delle temperature -che nella prossima settimana dovrebbero abbassarsi di diversi gradi sotto lo zero.

Intanto sono in azione i mezzi spazzaneve, al lavoro per evitare che si formi il ghiaccio su strade e marciapiedi.