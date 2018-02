Rottura tubatura gas: AASS ha ripristinato la funzionalità del servizio

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi comunica che è stato ripristinata la funzionalità del servizio gas nelle zone interessate dall'interruzione di fornitura di stamattina. Si raccomanda a tutti gli utenti di controllare il proprio impianto interno con particolare attenzione ai piani di cottura per scongiurare fughe di gas. La strada Sesta Gualdaria rimane momentaneamente chiusa per completare la riparazione della sede stradale, ma è stata riaperta alle 19 a senso unico alternato. Domani la riapertura nei due sensi di marcia, dopo l'asfaltatura.