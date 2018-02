Truffa alle assicurazioni: Generali, Unipol e Cattolica costituire parte civile

Nelle udienze del 12,19 e 29 marzo verranno ascoltati i testimoni. 13 gli incidenti sospetti, avvenuti tra il 2007 e il 2013

Seconda udienza oggi per il processo in cui si contesta il reato di truffa alle assicurazioni a ben 18 imputati. Tutte costituite parte civile le compagnie che nei 13 episodi contestati, dal 2007 al 2013, hanno esborsato oltre 210mila euro. In aula oggi i legali di Generali, Cattolica e Unipol in cui sono confluite compagnie esistenti all'epoca dei fatti, successivamente assorbite da altre più grandi. Respinte le richieste di prescrizione, per alcuni imputati, presentate dal loro avvocato difensore Rossano Fabbri. Nelle prossime tre udienze, già fissate per il 12, 19 e 29 marzo, verranno ascoltati i testimoni, la maggior parte dei quali sono stati richiesti dalla difesa di Alessandro Righetti ritenuto dall'inquirente il coordinatore delle presunte truffe seriali alle assicurazioni. Gli indagati inizialmente erano 30 ma diverse posizioni sono state archiviate in istruttoria per prescrizione e quindi gli imputati sono rimasti 18.