L'acqua inonda Rimini, strade come fiumi

Una scena che si ripete ciclicamente: canali esondati, strade come fiumi, campi sommersi e sottopassi allagati. È la fotografia della provincia di Rimini che ieri è finita sott'acqua. Diverse le strade invase dalla pioggia, tanto da costringere i cittadini a premunirsi di sacchi di sabbia per contenere la marea.



La situazione più critica, come scrive il Corriere Romagna, si è verificata a Spadarolo e Vergiano, con la Marecchiese invasa dall'acqua dopo la fuoriuscita dagli argini del Mavone. 150 i millimetri di pioggia, stimati dal Comune di Rimini, caduti sulla città dall'inizio del maltempo. Ad essere impegnate tutte le forze dell'ordine, con i Vigili del Fuoco sommersi di telefonate.



In collina, invece, il pericolo è costituito dagli smottamenti visto che i campi, ormai intrisi d'acqua, non riescono più a ricevere. È una situazione che coinvolge anche San Marino: la rottura di una tubatura principale del gas a Valdragone è stata dovuta proprio ad un movimento franoso del terreno.



fm