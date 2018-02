Maltempo: a Fiorina torna l'acqua dopo i guasti, nuova allerta per gelo e neve

A Rimini situazione sotto controllo dopo ore di allerta. Attenzione anche in Valmarecchia.

Ore di calma prima del gelo dalla Russia. Dopo la tregua del maltempo, nelle scorse ore a San Marino si è lavorato per risolvere i danni causati soprattutto dai cedimenti del terreno. A Montegiardino, un tubo del gas si è danneggiato, ma la fornitura agli abitanti non è stata sospesa.





A Fiorina diverse famiglie sono rimaste senza acqua per la rottura di una conduttura. Gli operai dell'Aass hanno risolto il problema nel pomeriggio. E da lunedì, tempo permettendo, ci si occuperà della sistemazione della strada Sesta Gualdaria, dopo la rottura, ieri, di un'altra condotta di gas.



La Protezione civile e gli uomini della sezione antincendio della polizia civile nella notte si sono occupati degli alberi e dei rami caduti in strada. Il freddo, intorno alla mezzanotte, ha creato un fenomeno particolare: l'acqua della pioggia e l'umidità si sono ghiacciate intorno ai cavi e ai rami aumentando il loro peso, con il rischio di cedimenti. Nella notte i torrenti Ausa e Marano hanno quasi raggiunto la soglia di preallarme.



Intanto è stata diffusa un'allerta meteo che prevede, tra le diverse indicazioni, criticità idraulica, temperature estreme e neve. Validità: da oggi per tutta la giornata di domani. A San Leo e Pietracuta le scuole lunedì saranno chiuse, annuncia il sindaco Mauro Guerra. La penisola italiana si sta preparando al Burian con la sua carica glaciale. L'Aeronautica militare prevede neve a San Marino per domani e temperature sotto lo zero che saranno ancora più basse lunedì. Sulla costa, a Rimini, la situazione è sotto controllo, dopo ore di allerta con strade allagate, sottopassi chiusi, monitoraggio dei corsi d'acqua e buche che si sono formate dopo le piogge.



Sulla Marecchiese gli operai le hanno coperte per evitare sorprese agli automobilisti, specie di notte. Non va meglio a Sant'Aquilina: dalla strada si sono staccati pezzi di asfalto. In Valmarecchia l'attenzione è massima per l'arrivo del maltempo. In A14 Autostrade per l'Italia annuncia neve per domani sul tratto Bologna-Pesaro e invita a mettersi in viaggio solo “se strettamente necessario”.



Mauro Torresi