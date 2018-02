Maltempo: momentanea tregua sul Titano, numerosi danni agli alberi

Giornata di tregua oggi sul Titano, in attesa dell'arrivo dei venti di Buran che da domani interesseranno gran parte d'Italia a partire dalle Regioni settentrionali. La neve, caduta in abbondanza a San Marino e alla quale sono seguite le piogge, ha appesantito notevolmente gli alberi. Ed è proprio questa l'emergenza che ha impegnato maggiormente le Forze dell'Ordine nella serata di ieri. Numerose le segnalazioni da tutto il territorio. L'ultima azione in ordine temporale, quella della Sezione antincendio della Polizia Civile, intervenuta dopo le 20 a Chiesanuova, in Strada del Ponte, per un arbusto interamente crollato dal terrapieno a bordo strada. L'esile albero ha intralciato completamente la corsia.



Come detto si tratta di tregua di qualche ora, perché già dalla serata di oggi, come riporta meteo.sm, le nevicate interesseranno nuovamente le aree al di sopra dei 500 metri. Poi da domenica sarà una escalation di precipitazioni nevose che raggiungeranno anche la pianura e continueranno senza sosta almeno fino a mercoledì.



fm