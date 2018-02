Meteo: allerta della protezione civile per temperature "estreme", attesa neve

La protezione civile sammarinese ha diffuso un'allerta meteo per criticità idraulica, idrogelogica, temperature estreme, neve e ghiaccio-pioggia che gela valido dalle ore 12 di oggi a tutta la giornata di domani. Nevicate deboli potrebbero verificarsi già questa notte. Per domani mattina sono previste deboli precipitazioni sparse, nevose anche in pianura. Dal pomeriggio tenderanno ad attenuarsi interessando solo l'area appenninica. Venti sostenuti. Temperature medie sotto lo zero sia in pianura che sui rilievi. Attenzione, quindi, al ghiaccio.