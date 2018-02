Siria: rotta la tregua umanitaria, nuovi raid su Ghuta

La tregua umanitaria di 30 giorni stabilita ieri con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu è stata interrotta oggi con nuovi raid aerei del regime siriano sulla Ghuta. Il bilancio è di almeno 7 morti e circa 30 feriti.

I presidenti russo Vladimir Putin e francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno avuto un colloquio telefonico sulla situazione in Siria. I tre leader hanno sottolineato "l'importanza di continuare gli sforzi comuni per implementare pienamente e il più rapidamente possibile le disposizioni" della risoluzione Onu sulla tregua umanitaria nel Paese.

Il Papa ha lanciato un "appello accorato perché cessi subito la violenza" in Siria, dove "la guerra si è intensificata, specialmente nel Ghouta orientale", "sia dato accesso agli aiuti umanitari - cibo e medicine - e siano evacuati i feriti e i malati". "Questo mese di febbraio - ha detto Francesco all'Angelus - è stato uno dei più violenti in sette anni di conflitto: centinaia, migliaia di vittime civili, bambini, donne, anziani; sono stati colpiti gli ospedali; la gente non può procurarsi da mangiare... Tutto questo è disumano".