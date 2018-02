Domani scuole chiuse a Rimini e Riccione

La neve ha superato 1 metro e 20 cm a Pennabilli e dal pomeriggio ha interessato anche la costa

L'emergenza meteo sta mettendo a dura prova anche il circondario, dove sta nevicando dal pomeriggio fino alle località al livello del mare. A Pennabilli oltre un metro e 20 di neve. Domani scuole chiuse a Rimini, Riccione e in diversi comuni in Valmarecchia e Valcona. Poco più a sud, al colle San Bartolo le piogge di questi giorni hanno generato nuove frane.



La neve in mattinata è tornata a scendere copiosa in tutta l'alta valmarecchia e il montefeltro e dal pomeriggio ha imbiancato anche la costa. Nella provincia di Rimini è a Pennabilli una delle situazioni più difficili come conferma il Sindaco Mauro Giannini.

Ad aggravare la situazione c'è poi chi si mette alla guida senza le dovute dotazioni antineve, come l'autista di un camion, andato fuori strada sulla Marecchiese, tra Maiolo e Pennabilli, in un tratto in cui per altro non si poteva transitare.

A Rimini, domani, scuole chiuse in tutto il territorio comunale e a Riccione in ragione della forte perturbazione che ha raggiunto livelli di criticità superiori alle previsioni meteo. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temperature estreme. 33 i mezzi spazzaneve a disposizione e Anthea intanto ha chiuso 1738 buche, in 124 strade.

E per rispondere all’eccezionale ondata di maltempo, associato a temperature sotto zero, la Caritas Diocesana di Rimini e l'associazione Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con la Protezione Civile, hanno provveduto ad una apertura straordinaria di alcuni locali per ospitare persone senza tetto e senza fissa dimora. Nella scorsa notte ne sono state accolte 18. .

(nel video le dichiarazioni di Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, e Davide Manenti, Presidente dell'Ente parco San Bartolo)