È morto Gian Marco Moratti, le condoglianze di Rtv

Nella notte è morto Gian Marco Moratti, numero uno della Saras, azienda petrolifera di famiglia. L'imprenditore è scomparso all'età di 81 anni per una malattia. Gian Marco era fratello di Massimo Moratti ex presidente dell'Inter e marito di Letizia Moratti che è stata sindaco di Milano.



Gian Marco Moratti era nato a Genova il 29 novembre 1936. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Catania. È stato anche presidente dell'Unione Petrolifera, componente del Comitato Ministeriale per l'Industria, del Comitato Interministeriale per il Coordinamento dell'Emergenza Energetica e anche nel Comitato Nazionale di Coordinamento Contro l'Abuso di Droghe. Gian Marco Moratti è stato anche nei consigli del Corriere della Sera, della Bnl e dell'Inter e presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana.



I funerali si terranno domani alle ore 11 nella Chiesa di San Carlo al Corso in piazza San Carlo a Milano. È quanto si legge nel comunicato di cordoglio dell'Inter che ''partecipa con commozione al dolore per la scomparsa del fratello maggiore di Massimo Moratti''. Accorata la nota di cordoglio di San Patrignano. Anche la San Marino Rtv si unisce al dolore dei familiari.