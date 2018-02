Neve, San Marino: disagi e tamponamenti, domani scuole chiuse

Era tutto tranquillo, fino al primo pomeriggio quando gli effetti del Burian si sono fatti sentire. La neve è tornata cadere, su tutto il territorio della Repubblica.

Le temperature sono glaciali: -8 gradi in Città; a Serravalle tra i -3 e i -4.



Dopo la calma apparente della mattina, gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con precipitazioni sempre più intense. Si sono così formate code sulla superstrada. Traffico in affanno soprattutto a Dogana, con il sottopasso all'altezza dell'Atlante chiuso, a Serravalle e a Cailungo. Per le vie ci sono stati tamponamenti e difficoltà di circolazione.

Sui social network è un tam tam di messaggi, foto e video in diretta. C'è chi segnala piccoli incidenti e chi si scambia informazioni sulle condizioni delle diverse zone.



La protezione civile ha diffuso un'allerta meteo per domani per criticità idrogeologica, temperature estreme e ghiaccio-pioggia che gela. Le temperature medie oscilleranno tra 0 e -2 gradi.

Le nevicate sono ancora previste e le gelate saranno diffuse, soprattutto nelle zone dove ci sono accumuli di neve al suolo. Secondo il sito web meteo.sm, domani la minima scenderà fino a -11 gradi in Città; la massima sarà di -2 a Serravalle, con cieli dal nuvoloso al parzialmente nuvoloso.



Dalla Segreteria di Stato all'Istruzione annunciano che domani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Questa mattina i bambini delle elementari di Chiesanuova sono stati trasferiti nella casa del Castello per un guasto all'impianto di fornitura del gas, ma la caldaia ha ripreso a funzionare nel giro di alcune ore e sono potuti rientrare in sede.



Mauro Torresi