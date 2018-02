Rimini: arrestato senegalese mentre cede droga a sammarinese

Prosegue l’operazione “Free Park”, per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella aree verdi cittadine portata avanti dai Carabinieri di Rimini. Sabato scorso al Parco Cervi i militari hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio T.F., un 24enne del Senegal sorpreso mentre cedeva una dose da 10,5 grammi di marijuana ad un cittadino italiano residente a San Marino ricevendo in cambio 70 euro. Il ragazzo di San Marino è stato ora segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.