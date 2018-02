Rimini: ladri in azione al Convento delle Grazie



Nelle prima serata di sabato, malviventi sono entrati in azione al Convento delle Grazie a Rimini. I ladri, come riporta altarimini.it, sono penetrati nelle stanze dei frati, mettendo tutto a soqquadro. Tutto ciò mentre i religiosi si trovavano nel refettorio; l'allarme è infatti scattato quando sono rientrati nelle loro stanze. Sul posto per i rilievi la Polizia. Ancora da quantificare il bottino.