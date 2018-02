San Marino nella morsa del gelo, nessun problema alla viabilità



Temperature polari con minime che hanno raggiunto i -7°C. San Marino si è svegliata nella morsa del gelo, ma la viabilità nelle principali arterie viarie è sotto controllo. I mezzi spargisale hanno lavorato dalla serata di ieri e durante la notte per eliminare lo strato di ghiaccio e neve battuta che si era formato in giornata causa una nevicata fitta e farinosa. La superstrada è completamente percorribile, mentre rimangono problemi legati al ghiaccio solo nelle vie secondarie.



Nella giornata di oggi continuerà a nevicare in territorio ma senza accumuli significativi. Da domani si prevede un ulteriore peggioramento con nevicate più consistenti ed un ulteriore abbassamento delle temperature. Mercoledì ci sarà invece una tregua, ma solo di qualche ora, perché dal giorno seguente ci si aspettano nuove precipitazioni.



Nevischio è segnalato sull'A14 in Romagna, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini: l'autostrada è pulita e la situazione è monitorata dalla Polizia Stradale. Non si segnalano particolari disagi ed è in vigore lo stop ai mezzi pesanti. Il clima è invece sereno in Emilia e sull'A1 tra Bologna e Piacenza si registra qualche rallentamento dovuti al traffico ordinario del lunedì mattina, così come sull'A22 tra Carpi e l'allacciamento con l'A1.