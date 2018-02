Scuole aperte a San Marino, disagi alle Elementari di Chiesanuova per malfunzionamento caldaia

La Segreteria di Stato per l'Istruzione ribadisce che le scuole di ogni ordine e grado sono regolarmente aperte. Nonostante le temperature molto rigide, scrive la Segreteria, grazie all'ottimo lavoro del servizio rotta neve, forze dell'ordine, Protezione Civile, Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e aziende coinvolte nel trasporto scolastico, non si sono registrati particolari problemi.



Disagi solo alla scuola elementare di Chiesanuova a causa del malfunzionamento dell'impianto di fornitura di gas metano che ha messo fuori uso riscaldamento e cucina. Bambini e insegnanti, supportati dal Capitano di Castello, sono stati prontamente trasferiti alla vicina Casa del Castello. Il guasto è stato poi sistemato e gli alunni hanno potuto far rientro nella sede scolastica.